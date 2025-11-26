ФК «Краснодар» разгромил «Оренбург» в четвертьфинале Кубка России — 4:0

Матч в рамках четвертьфинала Кубка России между ФК «Краснодар» и «Оренбург» прошел 26 ноября на стадионе «Ozon Арена» в столице Кубани.

На 4-й минуте хозяева поля провели быструю атаку: получив мяч на правом фланге, форвард Густаво Сантос оторвался от соперников и дал пас на линию штрафной своему напарнику Никите Кривцову, который успешно пробил в верхний угол ворот. После гола Кривцов решил отпраздновать взятие ворот гостей в маске Человека‑паука, за что сразу же получил желтую карточку от арбитра.

Затем до конца первого тайма команды обменялись лишь опасными моментами и желтыми карточками. «Быки» ушли на перерыв с минимальным преимуществом.

С начала второго тайма «Краснодар» продолжал прессинг. В результате на 57-й минуте полузащитник Данила Козлов со штрафного выполнил подачу во вратарскую соперника, где нападающий Джон Кордоба с близкого расстояния головой вколотил мяч в сетку ворот.

Оставшуюся часть матча «черно-зеленые» продолжили проводить быстрые атаки. Одна из них — на 71-й минуте — закончилась голом полузащитника Батчи в верхний угол ворот. Мяч под удар ему отдал Кордоба, получив пас по левому флангу.

В последние пять минут основного времени «быки» выиграли борьбу перед чужой штрафной, после чего защитник Жубал успешно пробил в дальний угол ворот гостей. Мяч от штанги влетел в сетку, доведя счет до разгромного — 4:0.

Также на 90-й минуте Кордоба получил пас на ход от капитана «быков» Эдуарда Сперцяна, вышел один на один с голкипером гостей и пробил мимо него в левый угол ворот. Однако этот гол отменили из-за офсайда.

Теперь по официальным встречам между этими командами «Краснодар» имеет 10 побед, «Оренбург» — 2. Еще четыре матча закончился ничьей.

«Краснодар» прошел в полуфинал Кубка России. Следующий матч южан состоится 30 ноября в рамках 17-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена», начало в 14:00.

