Экс-игрок ФК «Краснодар» Газинский рассказал об инвестиционных советах Галицкого

Полузащитник Юрий Газинский провел в ФК «Краснодар» 10 лет с перерывами на игру в других клубах. В мае этого года краснодарский клуб стал чемпионом РПЛ, после этого футболист завершил карьеру.

Как рассказал экс-полузащитник «быков» журналистам, во время его игры за клуб бизнесмен Сергей Галицкий общался с футболистами и давал им советы.

По словам Газинского, один раз владелец клуба подошел к нему и Александру Мартыновичу (экс-защитник ФК «Краснодар» — прим. ред.) и начал обсуждать игру.

«Он спросил у Мартыновича: «Саша, зачем ты мяч после выноса от ворот сразу головой обратно скидываешь? Прими его». Он отвечает: «А как я его приму? Он от меня отскочит, и я привезу». Сергей Николаевич говорит: «Да ты и так привезешь». Вот такие шутливые разговоры были», — поделился футболист.

Также Юрий Газинский прокомментировал упоминание про финансовые советы от краснодарского бизнесмена в одном из интервью. По его словам, такие подсказки от Сергея Галицкого — не секрет.

«У нас с Мартыновичем тогда подходили к завершению контракты, и мы понимали, что новые нам не предложат. Тогда Сергей Николаевич сказал нам, что нужно сделать финансовый портфель, в котором будут работать деньги. Дал направление, рассказал, куда вложить», — отметил экс-игрок «быков».

Юрий Газинский отметил, что советы ему не пригодились, так как он не занимался инвестициями, сообщает «КП»-Кубань».

