Газинский: если бы ФК «Краснодар» предложил продлить контракт, я бы согласился

Экс-полузащитник ФК «Краснодар» и чемпион РПЛ в сезоне 25/24 Юрий Газинский завершил карьеру после победы клуба в мае 2025 года, но остался жить в Краснодаре из любви к городу.

После завершения карьеры в большом футболе Газинский начал играть в падл—теннис, чтобы чем-то себя занять, и даже выступал в любительской футбольной лиге для поддержания спортивной формы. Об этом он рассказал в эфире радио «КП»-Кубань».

В общей сложности Газинский играл за «быков» 10 лет. По словам экс-игрока «быков», он знал, что его последний сезон за клуб станет заключительным в карьере. Полузащитник отметил, что не хотел больше никуда уезжать, чтобы не перевозить семью и родителей, которые живут в городе после ЧМ 2018 года.

«Футбол — это удовольствие, и когда ты становишься чемпионом с родным для себя клубом, после этого ехать куда-то и бороться за выживание не очень хотелось. Поэтому из футбола я ушел со спокойной душой», — поделился футболист.

В стан «черно-зеленых» Газинский вернулся перед чемпионским для клуба сезоном после очередной травмы. С предложением к нему обратился Сергей Галицкий после нескольких тренировок футболиста с основной командой.

«Спросил меня: «Как смотришь на то, чтобы вернуться в команду?». Я ответил, что с удовольствием вернусь. Потом меня снова набрал тренер, мы с ним поговорили, он дал мне сразу понять, что я буду игроком ротации. При этом, если буду выглядеть лучше, то игровое время тоже увеличится. Я согласился», — рассказал спортсмен.

Газинский прокомментировал и свое заявление о том, что рассмотрел бы переход в ФК «Сочи». Он отметил, что перешел бы в клуб только потому, что Сочи находится недалеко от Краснодара, где живет его семья.

«Пожалуй, это один единственный вариант, не считая «Краснодара», который бы я рассмотрел. Ну и если бы в «Краснодаре» предложили продлить контракт, то согласился бы», — поделился он.

Также спортсмен рассказал, что если в столице Краснодарского края появится команда, играющая в медиафутбольной лиге, он с удовольствием рассмотрит предложение для поддержания формы, так как ему интересно «все, что касается Краснодара».

Со своим будущим после завершения карьеры Юрий Газинский пока не определился. У него есть возможность пойти учиться на тренера, но он хочет осознанно подойти к этому выбору, а пока проводит время с семьей.

Читайте также: ФК «Краснодар» сыграет дома с «Оренбургом» в Кубке России 26 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.