Мамаев назвал состав ФК «Краснодар», в котором он играл, лучшим за всю историю

Бывший полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев в интервью сравнил состав клуба в Российской Премьер-лиге в сезоне 2015/16 и 2025/26.

По словам Мамаева, он думает, что в том «Краснодаре», где он играл, половины нынешнего состава клуба на поле не было бы. Экс-футболист отметил, что из всего состава клуба на поле в 2015 году мог выйти только вратарь Станислав Агкацев.

«Мое мнение основывается еще и на каких-то встречах и беседах с тем же Сергеем Галицким. Он говорит, что, несмотря на результат, несмотря ни на что, наш «Краснодар», именно тот состав, который у нас был, конечно, лучший за всю историю по игре, по пониманию. Но у нас тогда и конкуренты были. … Вообще другой чемпионат был. Я не уверен, что хотя бы три игрока из нынешнего состава играли бы в том составе. Кроме, наверное, вратаря. Стопроцентно скажу, что он бы играл», — отметил Мамаев.

Бывший полузащитник также поделился мыслью о том, что будь в то время в команде нападающий Джон Кордоба, он вряд ли играл бы в стартовом составе.

«Если бы он пришел тогда, когда был Федя (Федор Смолов — экс-нападающий ФК «Краснодар» — прим. ред.), были фланги, я не уверен, что он был бы первым нападающим», — заключил Мамаев.

«Паша, вы были топ, спору нет! Но и эти парни — настоящие чемпионы», — написали в Telegram-канале клуба.

В ответ на эти высказывания в «Краснодаре» призвали болельщиков решить, какой же состав «быков» лучше.

Читайте также: суперкомпьютер назвал ФК «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в РПЛ.

Подпишись, здесь всегда интересно.