Суперкомпьютер назвал ФК «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил вероятность победы команд Российской Премьер-лиги по итогам первой части сезона.

По мнению Opta, за чемпионство в 2026 году будут бороться две команды: ФК «Краснодар» и «Зенит». Шансы краснодарцев суперкомпьютер оценил в 40,4%, а футболистов из северной столицы — в 39,0%.

После 18 туров вероятность чемпионства «Локомотива» оценивается в 10,8%, ЦСКА — в 8,8%, «Спартака» — менее чем в 1%.

Основными кандидатами на вылет из РПЛ и попадание в Первую лигу стали ФК «Сочи» — 64,2% и «Оренбург» — 35,4%, сообщает Telegram-канал Opta Sports.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы в третий раз подряд. Клуб набрал 40 очков. Вторая строчка за петербургским «Зенитом» (39), третья — за московским «Локомотивом» (37). У ЦСКА 36 очков, клуб на четвертой строчке.

«Сочи» находится на последней строчке с 9 очками за 18 матчей, «Оренбург» — на предпоследней с 12 баллами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 3:2. По итогам 18-го тура «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ.

Главный тренер «горожан» Мурад Мусаев назвал игру ФК «Краснодар» и ЦСКА достойной плей-офф еврокубков. Он также отметил, что клуб провел 2025 год очень достойно и выразил благодарность игрокам и тренерам клуба.

Во время игры между полузащитником ЦСКА Родриго Вильягрой и нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой во время встречи произошел конфликт. Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС проверит факт расистского высказывания в адрес форварда «быков».

