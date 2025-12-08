КДК РФС проверит факт расистского высказывания в адрес форварда ФК «Краснодар»

Конфликт между полузащитником ЦСКА Родриго Вильягрой и нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой произошел в перерыве матча 18-го тура РПЛ.

О случившемся сразу стало известно из публикаций спортивных СМИ. Как сообщил защитник «Краснодара» Лукас Оласа во время флеш-интервью между таймами, причиной конфликта стало расистское высказывание игрока ЦСКА.

«Футбол остается в стороне, это был эпизод расизма, который случился в отношении одного из моих товарищей по команде, ему сказали: «Гр*** н***», естественно, такие вещи не могут происходить», — цитирует Оласу «Спорт-Экспресс» в Telegram.

Случившееся зафиксировали в рапорте делегата матча. Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС проводит дополнительную проверку инцидента.

«Комитет в целях выяснения всех обстоятельств запросил объяснение лиц, участвующих в конфликте, позицию клубов по данному инциденту, а также исследует видеоматериалы. После того как будут получены все необходимые документы, мы сообщим о дате и времени рассмотрения данного вопроса. Сейчас же идет дополнительная проверка всех обстоятельств дела», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также комитет рассмотрит выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Экспосито и задержку выхода «Краснодара» из раздевалки на три минуты, сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев отметил, что матч получился ярким, а «черно-зеленые» отлично себя показали на поле, не получив ни одной красной карточки в напряженном противостоянии, и добились очень важной победы.

