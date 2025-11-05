Пять шагов для профилактики камней в почках у мужчин

Все знают, как уберечься от инфекций и вирусов. Как питаться, чтобы не подхватить гастрит или язву желудка. Что делать, чтобы избежать риска получить травму. А как уберечься от камней в почках никто не задумывается. До первых колик.

А ведь можно было предусмотреть их образование. Предусмотреть и предотвратить.

Каменные гости

Как утверждает статистика мочекаменная болезнь у мужчин диагностируется в 2-3 раза чаще, чем у женщин. Камни в почках образуются из-за болезней желудочно-кишечного тракта. Этот процесс может запустить остеопороз, инфекции мочеполовой системы, заболевания щитовидки.

Частое, регулярное и фундаментальное обезвоживание при физических нагрузках, длительный постельный режим после полученных травм — тоже могут вызвать образование камней.

Продолжительный прием мочегонных средств, большие дозы препаратов содержащих кальций и витамин D повышают концентрацию солей в моче и превращают их в конкременты — так в медицине называются камни образующиеся в почках. Понимая причины образования камней в почках — принимаем профилактические меры.

Вода — оружие победы

Кристаллы солей, присутствующие в моче, имеют свойства слипаться. Они то и образуют камни разной степени крупности. Те, что размером до 1 см имеют шанс покинуть организм естественным путем. От более серьезных объектов без оперативной помощи не избавиться. Но до того, как частички солей стали превращаться в камни нужно разбавить мочу и не позволить им это сделать.

Для этого достаточно выпивать в день 2,5 — 3 литра воды. Чистой и фильтрованной. Ее частично можно заменить некрепким и несладким зеленым чаем. Можно добавить в воду лимон. Минеральные воды, кофе, соки и другие напитки — не в счет. Если моча прозрачная, светлого — соломенного цвета, то для беспокойства причин нет. Если она темного цвета — значит воды в организме недостаточно. Носите с собой небольшую бутылку чистой воды, пополняйте ее и пейте регулярно. Особенно до, во время и после физических нагрузок.

Ключ в питании

Если камни в почках уже поселились — доктор скорректирует диету, в зависимости от типа конкрементов. Универсальные профилактические правила таковы:

Первым делом — снижайте потребление соли — главного строительного материала камней. Именно она задерживает кальций в почках. Пища должна быть, как бы чуть-чуть недосоленная.

Если нет возможности отказаться от колбас, сосисок, консервов, чипсов и снеков, то хотя бы значительно сокращаем их употребление. Так же, как красного мяса, субпродуктов, яичных белков. Мясо в дневном рационе ограничивайте до 150-200 г.

Устраивайте «разгрузочные» дни — вместо животного белка ешьте растительный. Тот, что находится, например в бобовых. Шпинат, ревень, свеклу, щавель, орехи, шоколад, пшеничные отруби и другие продукты, содержащие щавелевую кислоту, полностью исключать не нужно, но употребляйте их по-немного. С осторожностью.

Контроль кальция

Не нужно бояться кальция и полностью исключать его из рациона. Эта распространенная ошибка вызвана заблуждением и невежеством. Недостаток кальция в рационе несет опасность для костей и, как бы это странно ни звучало, способствует образованию конкрементов.

Кальций связывает оксалаты (соли щавелевой кислоты) в кишечнике, не дает им попадать в почки. Если в пище кальция будет недостаточно, то количество оксалатов в моче начнет зашкаливать, а там уже до отложения камней недалеко. Суточная норма кальция — около 1000 мг. Получать его нужно из пищи, а не из таблеток и пищевых добавок. Достаточно регулярно есть молочные продукты: творог, йогурты, сыры.

Умеренная активность

Занятия спортом, умеренная физическая активность помогают контролировать вес, улучшают обмен веществ. И вообще — это лучшая профилактика застойных процессов в организме. Главное не забывать пить достаточное количество воды. Вы ведь уже знаете, что интенсивная нагрузка приводит к обезвоживанию и концентрации солей в моче.

Регулярное наблюдение

Если у вас уже были камни — не занимайтесь самолечением. Консультируйтесь со специалистом. Не стесняйтесь задавать вопросы урологу или нефрологу. О предрасположенности к заболеваниям. О диете и образе жизни.

