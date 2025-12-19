Туман, сильный ветер и до +13 °С ожидаются в Краснодарском крае 20 декабря

В субботу в регионе установится облачная и туманная погода без осадков.

Восточный ветер будь дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночная температура воздуха составит 0…+5 °С, местами в юго-восточных предгорных районах 0…-5 °С.

Днем потеплеет до +2…7 °С, в южной половине края столбики термометров покажут +4…9 °С. В горах ночью воздух остынет до -3…8 °С, днем температура составит 0…-5 °С.

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Скорость северного и северо-восточного ветра составит 6-11 м/с. Местами его порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3…8 °С, днем потеплеет до +8…13 °С.

В Краснодаре в субботу установится сухая облачная погода. Ночью, утром и в первой половине дня ожидается туман. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 °С, днем воздух прогреется до +8…13 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: синоптик Колесниченко рассказала о погоде на Кубани в предстоящие выходные.

Подпишись, здесь всегда интересно.