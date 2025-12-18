Синоптик Колесниченко рассказала о погоде на Кубани в предстоящие выходные

В предстоящие выходные погоду в Краснодарском крае продолжит определять поле повышенного атмосферного давления

Заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко сообщила интернет-порталу «Кубань 24», что существенных осадков в регионе 20 и 21 декабря не ожидается.

Местами возможны туманы, в отдельных районах из-за них могут быть гололедно-изморозевые отложения.

«Температурный фон по краю будет весьма разнообразен. В субботу ночью столбики термометров опустятся до 0…+5°С, в воскресенье — +3…—2°С, местами в юго-восточных предгорных районах —1…—6°С. Днем воздух прогреется до 1…6°С, местами в южной половине края будет до 7…12°С», — сказала Колесниченко.

