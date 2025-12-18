Переменную облачность и до +14°С прогнозируют на Кубани 19 декабря

По данным краевого Гидрометцентра, в Краснодарском крае в ближайшие сутки сохранится переменная облачность, небольшие дожди возможны ночью и утром на Черноморском побережье.

В Краснодаре преимущественно без осадков, ночью и утром в низинах и у водоемов образуется туман. Ветер южный 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0…+2 °С, днем воздух прогреется до +9….11 °С.

В целом по краю также преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер южной четверти 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, местами в восточной половине края опустится до 0…-5 °С. Днем ожидается +4…9 °С, местами в южной половине края — до +7…12 °С. В горах ночью столбики термометров покажут -3…-8 °С, днем будет 0…-5 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью составит +4…9 °С, днем будет +9…14 °С. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер южной четверти 6-11 м/с, сообщили в ЦГМС по Краснодарскому краю.

