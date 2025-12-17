В Краснодаре разница в цене на новостройки и вторичное жилье достигла 19%

Разница в цене за квадратный метр в новостройках и в старом фонде за год увеличилась на 2 п.п. В декабре 2025 года она составила 19%.

Средняя цена квадратного метра жилья в Краснодаре — 174,2 тыс. рублей. В декабре 2024 года она была 146,5 тыс. рублей. При этом ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками продолжает расти.

В крупных городах России новостройки уже на 27% дороже готового жилья. Максимальная разница в цене была в декабре в Новокузнецке Кемеровской области — 61%. На втором месте — Челябинск с 56%, на третьем — Барнаул и Набережные Челны с 52%.

Стоимость жилья на первичном рынке в стране дорожает быстрее, чем на вторичном. За год стоимость 1 кв. м в новостройках выросла на 14%. В домах старого фонда — на 8%.

По мнению экспертов отрасли, в 2026 году разрыв между сегментами продолжит увеличиваться сопоставимыми темпами, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: по мнению экспертов, в Краснодарском крае квадратный метр жилья в 2026 году подорожает на 10%.

