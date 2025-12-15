Эксперт Юхнов: на Кубани квадратный метр жилья в 2026 году подорожает на 10%

В конце 2025 года покупатели начали активнее проводить сделки с недвижимостью. В декабре на рынке продаж жилья наблюдается положительная динамика.

Основной спрос сохраняется на первичное жилье. Его обеспечивают, в частности, ипотечные программы, в том числе низкая ставка по семейной ипотеке.

«На рынке недвижимости сейчас очень большая активность — покупают и первичку, и вторичку, но большую часть, конечно, первичное жилье. Люди боятся упустить момент и стараются успеть приобрести квартиру по семейной ипотеке с господдержкой под 6%», — сообщил управляющий директор агентства недвижимости ГИС Геворг Мноян.

Он пояснил, что люди стали покупать жилье в том числе и после появления информации о повышении ставки для семей с одним ребенком до 12%, хотя законодательно пока это не подтверждено.

По словам эксперта, в Краснодаре нет дефицита жилья. Конкуренция среди застройщиков очень высокая, поэтому они предлагают покупателям выгодные условия: субсидирование ипотеки, сделки без первоначального взноса или с его частичной оплатой.

«Что касается перспектив, в 2026 году ожидается снижение ключевой ставки. Банки прогнозируют ее уровень в пределах 12-14%. Это станет индикатором того, что люди начнут забирать деньги с депозитов и вкладывать их в недвижимость. Соответственно, вырастет спрос, а вместе с ним и цены — как на первичное, так и на вторичное жилье», — заявил Мноян.

По оценке специалистов, резких ценовых скачков перед Новым годом не будет, однако рост цен неизбежен, даже на вторичное жилье.

«Резких колебаний цен перед Новым годом не будет — рынок просто закрепляется. Но в 2026 году квадратный метр в среднем вырастет примерно на 10%, а вот падения цен не ожидается», — заключил учредитель агентства недвижимости ТАК Виталий Юхнов.

Среди самых доступных по ценам на жилье районов специалисты назвали район Гидростроителей, Прикубанский округ, Западный обход, а также пригород — станицы Старокорсунская и поселок Знаменский, сообщает «КП Кубань».

