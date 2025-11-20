Распространить семейную ипотеку на вторичное жилье предложили в Госдуме РФ

На сегодняшний день такая возможность есть в 901 населенном пункте России и в регионах с низким объемом строительства.

Автором инициативы выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Комитет просит вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть вопрос о распространении «семейной ипотеки» на весь вторичный рынок жилья в стране», — говорится в сообщении, направленном министру финансов РФ Антону Силуанову.

Останина подчеркнула, что в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считают, что семейная ипотека помогает российским семьям улучшать жилищные условия, сообщает РИА «Новости».

