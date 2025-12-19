В Краснодарском крае мобильные абоненты стали больше общаться голосом

Впервые за многие годы на Кубани зафиксирован резкий рост голосового трафика — на 25%. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

При этом также впервые за последние 10 лет рост трафика мобильной передачи данных остановился. Эксперты связывают эти изменения с ограничениями мобильного интернета, действующими в Краснодарском крае с июня 2025 года. На этом же фоне вдвое выросли подключения домашнего фиксированного интернета. В том числе в малых городах региона, где МТС активно строит сети фиксированной связи в последние три года.

В новых условиях, по словам Сергея Ласкавого, компания сосредоточит свои усилия на развитии дополнительных голосовых сервисов, которые могут брать на себя функции личного цифрового ассистента. С точки зрения дальнейшего развития сетей, компания продолжит инвестиции в развитие мобильных и фиксированных сетей. Оборудование на сети МТС уже находится в процессе импортозамещения.

«У нас уже включены и продолжают устанавливаться отечественные базовые станции Иртея. Для нас это не просто вопрос импортозамещения в условиях ухода с рынка западных компаний. Это крайне важная тема технологического суверенитета», — подчеркнул директор регионального филиала МТС.

Также спикер сообщил, что в следующем году одним из ключевых направлений в Краснодаре станет совместный проект с городскими властями по использованию опор КТТУ и уличного освещения для размещения на них базовых станций. В условиях плотной городской застройки и стремительно расширяющегося города это поможет значительно улучшить качество связи в краевой столице.

Подпишись, здесь всегда интересно.