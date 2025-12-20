Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе под Краснодаром

Смертельная авария произошла 19 декабря в 18:20 на 11 км трассы Краснодар — Ейск в станице Новотитаровской Динского района.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi ехал со стороны Тимашевска в Краснодар. Он не пропустил 35-летнюю женщину на пешеходном переходе и сбил ее. От удара девушку откинуло на автомобиль Toyota, 49-летний водитель которого двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

