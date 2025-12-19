В Сочи грузовик сбил на «зебре» двух пенсионеров, один из мужчин погиб

Смертельная авария произошла утром 19 декабря в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 39-летний водитель грузового Mercedes наехал на двух 76-летних мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Один из пенсионеров от полученных травм скончался на месте, другого доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

