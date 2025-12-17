В Курганинске водитель-ученик на КамАЗе насмерть сбил 74-летнюю велосипедистку
Смертельная авария произошла утром 17 декабря на пересечении улиц Ленина и Серова.
По предварительным данным, 19-летний водитель-ученик за рулем учебного КамАЗа поворачивал на разрешающий сигнал светофора. В кабине также находился инструктор. Грузовик сбил пожилую женщину на велосипеде.
Установлено, что 74-летняя местная жительница двигалась по тротуару по ходу движения грузовика, но на перекрестке поехала на красный сигнал светофора, не спешившись.
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
