В 2026 году в водоемы Кубани планируют выпустить 100 тыс. черноморских лососей

Об этом 17 декабря сообщили в Росрыболовстве.

В 2026 году с заводов подведомственного Росрыболовству ФГБУ «Главрыбвод» планируют выпустить в водоемы 100 тыс. штук молоди черноморского лосося. Для получения мальков специалисты отобрали взрослых особей, которые участвуют в нерестовой кампании.

Черноморский лосось отличается от тихоокеанского тем, что после нереста не гибнет, а возвращается в море. Потому на рыбоводных заводах, особи черноморского лосося неоднократно используются для выведения молоди. Искусственным воспроизводством молоди черноморского лосося занимаются два производственно-экспериментальных лососевых рыбоводных завода «Главрыбвода» — Адлерский и «Джегош».

Икринки черноморского лосося очень хрупкие, потому их закладывают в инкубационные аппараты при помощи перьев. Кроме того, личинки и мальки боятся солнца — прямые лучи для них губительны. Мальков приучают к свету постепенно на этапе перехода на активное питание. Выживаемость выращенных на рыбоводных заводах мальков выше, чем в естественной среде, так как для них создаются оптимальные условия.

В текущем году в водоемы отправили более 48,6 тыс. мальков черноморского лосося. Выпуск молоди осуществляется в реки Мзымта и Шахе, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Читайте также: в Азово-Черноморском бассейне объем вылова рыбы вырос до 40,4 тыс. тонн.

Подпишись, здесь всегда интересно.