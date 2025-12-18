Пять главных полезных свойств оливкового масла для здоровья

С незапамятных времен оливковое масло стало культурной ценностью для жителей Средиземноморья. Теперь же это признано на всех континентах нашей планеты.

Оливковое масло — основа основ средиземноморской кулинарии, лекарство и продукт, подаренным людям самой природой. «Дар богов», или как сейчас говорят — «суперфуд». По мнению, сложившемуся в античные времена и подтвержденному современной наукой, оливковое масло залог сохранения молодости, красоты и здоровья на долгие годы. Есть, по крайней мере, пять полезных для здоровья свойств оливкового масла.

Источник полезных жиров и антиоксидантов

Олеиновая кислота, которой в оливковом масле больше 70%, легко расправляется с «плохим» холестерином. Но, к «хорошему» холестерину относится бережно. Не затрагивает его.

Мощные антиоксиданты: витамин Е и различные полифенолы успешно противостоят окислительному стрессу. Стоят на защите клеток от повреждения их свободными радикалами. Проще говоря — снижают любое хроническое воспаление.

1-2 столовые ложки, оливкового масла в день — это «золотая середина» употребления оливкового масла. Пить просто так — удовольствие сомнительное. А в составе овощных, рыбных, мясных или цельнозерновых блюд — масло ведет себя очень органично.

Защита сердца и сосудов

Если вы не верите на слово — можете проверить. Обратитесь к результатам множества масштабных исследований. В них убедительно доказано, что употребление оливкового масла, снижает риск сердечных приступов и инсультов минимум на 30% и препятствует образованию тромбов.

Никакой магии здесь нет. Оливковое масло «смазывает», то есть улучшает работу внутренних оболочек сосудов. Поэтому и снижается артериальное давление. Поэтому уменьшается риск атеросклероза. Масло нужно правильно хранить. Лучше всего — в темной стеклянной бутылке. Держать ее в прохладном месте и плотно закрытой. И не оставлять надолго около плиты.

Здоровье мозга

Болезнь Альцгеймера в гости не торопится к тем, кто регулярно употребляет оливковое масло. Тому подтверждение — бессчетное количество наблюдений.

Объясняется это присутствием в составе оливкового масла полифенолов. Они улучшают кровоснабжение мозга. Усиливают нейропластичность. Очищают мозга от белковых бляшек. Всеми силами тормозят возрастное снижение когнитивных функций. Но, оливковое масло продукт не вечный. Обращайте внимание на его свежесть. Смотрите на срок годности, а еще лучше на дату сбора и отжима. Полезные свойства со временем уменьшаются и исчезают совсем.

Контроль сахара в крови

Оливковое масло, добавленное в пищу, замедляет всасывание сахаров из нее. Оно не дает глюкозе резко «подскакивать» в крови и помогает клеткам адекватно реагировать на инсулин.

В нерафинированном масле высшего качества полезные вещества сохраняются лучше. Это то самое масло «Extra Virgin», то есть — первого холодного отжима.

Поддержка пищеварения

Выработку желчи и пищеварительных ферментов оливковое масло улучшает значительно. Оно же стимулирует усвоение жирорастворимых витаминов, тем самым способствует здоровью микробиоты кишечника.

Для извлечения максимальной пользы нужно использовать оливковое масло правильно. Добавлять в готовые блюда. Например, в салаты, супы, пасту. Сбрызгивать им овощи. Или использовать для легкой жарки на среднем огне. Оливковое масло имеет очень высокую температуру дымления, поэтому для термической обработки продуктов, требующих высоких температур лучше выбрать другие масла.

Читать также:

7 мифов о вреде и пользе черного и зеленого чая