7 мифов о вреде и пользе черного и зеленого чая

Чай-это действительно невероятный напиток. С ним связаны ритуалы, церемонии, традиции. Вокруг чая сложилось множество легенд и мифов. Некоторые из них просто забавны, а некоторые имеют статус научных фактов. Но… не всегда достоверных.

Давайте разберем самые популярные из них.

Зеленый чай полезнее черного

В реальности это «все так, но немножечко не так». Оба чая «растут на одной ветке» Оба — делаются из растения, называемого ботаниками Camellia sinensis. Разница между ними — в степени окисления. Или, как говорят «чаеводы» — в ферментации. Из-за способа обработки их химический состав немного разный.

Зеленый чай богат катехинами или, как нам привычней говорить — антиоксидантами. Черный чай часть катехинов в процессе ферментации теряет. Но в нем образуются другие полезные вещества — теафлавины и теарубигины. Они не менее мощные антиоксиданты. Просто другие. И зеленый чай и черный полезны чрезвычайно. И тот и другой эффективно укрепляют сердечно-сосудистую систему. Они отдают все свои силы на борьбу с воспалениями. Снижают риск некоторых хронических заболеваний. Но действуют по-разному. Какому отдать предпочтение — дело вкуса, а не медицинских показаний.

Чай выводит токсины

Чай, как средство очистки организма — одно из самых популярных и раздутых маркетинговых фишек. Да, чай содержит антиоксиданты. Да, они помогают бороться с окислительным стрессом. Но это поддержка для нашего организма, а не его «очищение» или «выведение шлаков».

Крепкий чай помогает при алкогольном отравлении

Это распространенное неверное утверждение. И от того, что под ним подписываются многие культурные «авторитеты» и лидеры общественного мнения, оно опасно вдвойне!

Кофеин в чае присутствует. Как всем известно он же обладает мочегонным эффектом. В состоянии похмелья организм и так обезвожен. Чай может только усугубить ситуацию. Кроме того, кофеин вступая во взаимодействие с продуктами распада алкоголя, дополнительно нагружает сосуды и сердце. При отравлении лучше всего пить чистую воду. Может быть регидратирующие растворы. Лучше выпить минералки, а чай оставить на потом.

Чай нельзя пить на ночь

Отчасти это справедливое утверждение, отчасти нет. Есть, как говорится, нюансы. Да, в чае есть кофеин, он же теин. Это вещество может мешать заснуть. Однако все зависит от дозы. В чашке чая кофеина в среднем в 2-3 раза меньше, чем в такой же чашке кофе. Плюс к этому уникальная аминокислота L-Теанин, содержащаяся в чае, значительно смягчает эффект кофеина. Можно спокойно выпить некрепкий светлый чай вечером и прекрасно заснуть.

А такие сорта чая, как модный сейчас пуэр и прочие выдержанные улуны обладают таким глубоким, умиротворяющим эффектом, что могут вызвать эффект, который называют «чайное опьянение». То есть могут не бодрить, а напротив, расслаблять. Впрочем, если вы чувствительно реагируете на кофеин, или хотя бы так считаете — не экспериментируйте над собой. Просто не пейте крепкий чай прямо перед сном.

Чай с молоком вреден

Этот извечный спор, наверное, не утихнет никогда. Основной аргумент противников английских традиций (а именно в Британии популярно такое употребление чая) — молоко связывает полезные антиоксиданты чая и блокирует их усвоение. Некоторые исследования это подтверждают. Другие — опровергают. Но ни одно из них не подтверждает вред чая с молоком.

Снижение антиоксидантной активности? Может быть. Да и то, с большой натяжкой. Нейтрализация полезных свойств? Точно нет. И белок и кальций в нем остаются. Чай с молоком — яд? Откровенная ложь. Нравится вам вкус чая с молоком? Так и пейте его на здоровье!

Чай нельзя заваривать кипятком

Да, это правило актуально. Но, в основном для зеленых и некоторых белых чаев. Крутой кипятком (100°C), может «сжечь» нежные листья. Это приведет к появлению горечи и разрушению части полезных веществ. Оптимальная температура для заваривания этих сортов чая — 70-85°C.

Черный чай, напротив, требует заваривания крутым кипятком (95-100°C). Шоковая заварка полностью раскрывает его вкус, аромат и способствует экстракции полезных веществ.

Вчерашний чай опасен для здоровья

Если чай простоит несколько часов, особенно в термосе или в чайнике под закрытой крышкой в нем существенно окислятся полезные полифенолы и витамины, особенно витамин C. Но он не становится ядовитым.

На его поверхности может образоваться неаппетитная пленка из соединения белков, кальция и полифенолов, но она не вредна, просто выглядит неприятно.

Если чай стоит больше 12-24 часов, в нем могут начать размножаться бактерии и плесень. Это сомнений не вызывает.

Пусть вчерашний чай не опасен, но и пользы в нем нет. Это просто «подкрашенная водичка» с сомнительным вкусом. Давайте выльем его без сожаления и заварим свежий.

Читать также:

10 несладких продуктов, в которых сахара больше, чем в конфетах