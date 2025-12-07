В Краснодаре 8 декабря отключат свет на 40 улицах

Электроснабжение будет приостановлено в течение дня в понедельник. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

По информации «ЕДДС Краснодар», с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

ул. Кропоткина, 75

ул. Богатырская, 9, 35, 80

ул. Становая, 76

ул. Игнатова, 2/1, 2

ул. Мачуги, 4

ул. Волжская, 10, 22, 12, 35, 35/д

ул. Балтийская, 5

ул. Селезнева, 134

ул. Днепровская, 1

ул. Заводская, 11/3, 11/2

ул. Бородинская, 162/1, 131/1, 131/2

ул. Крупской, 2/а

ул. Угловая, 3

ул. Пластунская, 69, 44/2

ул. Базарная, 81

ул. Мира, 4/2, 2

ул. Горячеключевская, 2

ул. Атарбекова, 5, 5/1

ул. 40 лет победы, 168

ул. Красных партизан, 6, 6/1, 6/4, 6/5, 6/3, 6/2

ул. Фестивальная, 17, 23

ул. Тургенева, 133

ул. Северная, 712

ул. Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4

ул. Солнечная, 57

ул. Микешина, 40

ул. Деповская, 85

ул. Димитрова, 144, 146

ул. Ковтюха, 204, 169

ул. Старокубанская, 32

С 13:00 до 17:00 не будет света по адресам:

ул. Гидростроителей, 39

ул. Трудовой славы, 32, 28, 30, 34/1

ул. Гагарина, 6/1, 10, 9, 11

ул. Мачуги, 6

ул. Ставропольская, 119, 123, 121, 123/2, 117, 109/3, 107/2, 115, 105, 107/1, 109/2, 113

ул. Таманская, 174

ул. Первомайская, 14, 6, 8, 6/4, 32, 36, 41/1, 6/2, 41/2

ул. Светлая, 11/1

ул. Тургенева, 219, 215, 211, 209, 217, 207, 215/1

пос. Знаменский, ул. Гагарина, 6.

