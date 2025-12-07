Logo
В Краснодаре 8 декабря отключат свет на 40 улицах

Общество
В Краснодаре 8 декабря отключат свет на 40 улицах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Электроснабжение будет приостановлено в течение дня в понедельник. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

По информации «ЕДДС Краснодар», с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

  • ул. Кропоткина, 75
  • ул. Богатырская, 9, 35, 80
  • ул. Становая, 76
  • ул. Игнатова, 2/1, 2
  • ул. Мачуги, 4
  • ул. Волжская, 10, 22, 12, 35, 35/д
  • ул. Балтийская, 5
  • ул. Селезнева, 134
  • ул. Днепровская, 1
  • ул. Заводская, 11/3, 11/2
  • ул. Бородинская, 162/1, 131/1, 131/2
  • ул. Крупской, 2/а
  • ул. Угловая, 3
  • ул. Пластунская, 69, 44/2
  • ул. Базарная, 81
  • ул. Мира, 4/2, 2
  • ул. Горячеключевская, 2
  • ул. Атарбекова, 5, 5/1
  • ул. 40 лет победы, 168
  • ул. Красных партизан, 6, 6/1, 6/4, 6/5, 6/3, 6/2
  • ул. Фестивальная, 17, 23
  • ул. Тургенева, 133
  • ул. Северная, 712
  • ул. Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4
  • ул. Солнечная, 57
  • ул. Микешина, 40
  • ул. Деповская, 85
  • ул. Димитрова, 144, 146
  • ул. Ковтюха, 204, 169
  • ул. Старокубанская, 32

С 13:00 до 17:00 не будет света по адресам:

  • ул. Гидростроителей, 39
  • ул. Трудовой славы, 32, 28, 30, 34/1
  • ул. Гагарина, 6/1, 10, 9, 11
  • ул. Мачуги, 6
  • ул. Ставропольская, 119, 123, 121, 123/2, 117, 109/3, 107/2, 115, 105, 107/1, 109/2, 113
  • ул. Таманская, 174
  • ул. Первомайская, 14, 6, 8, 6/4, 32, 36, 41/1, 6/2, 41/2
  • ул. Светлая, 11/1
  • ул. Тургенева, 219, 215, 211, 209, 217, 207, 215/1
  • пос. Знаменский, ул. Гагарина, 6.

Читайте также: в Краснодаре на пересечении Стахановской, Круговой, Тургенева поставили светофор.

