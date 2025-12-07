В Краснодаре 8 декабря отключат свет на 40 улицах
Общество
07.12.2025 16:33
Электроснабжение будет приостановлено в течение дня в понедельник. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.
По информации «ЕДДС Краснодар», с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:
- ул. Кропоткина, 75
- ул. Богатырская, 9, 35, 80
- ул. Становая, 76
- ул. Игнатова, 2/1, 2
- ул. Мачуги, 4
- ул. Волжская, 10, 22, 12, 35, 35/д
- ул. Балтийская, 5
- ул. Селезнева, 134
- ул. Днепровская, 1
- ул. Заводская, 11/3, 11/2
- ул. Бородинская, 162/1, 131/1, 131/2
- ул. Крупской, 2/а
- ул. Угловая, 3
- ул. Пластунская, 69, 44/2
- ул. Базарная, 81
- ул. Мира, 4/2, 2
- ул. Горячеключевская, 2
- ул. Атарбекова, 5, 5/1
- ул. 40 лет победы, 168
- ул. Красных партизан, 6, 6/1, 6/4, 6/5, 6/3, 6/2
- ул. Фестивальная, 17, 23
- ул. Тургенева, 133
- ул. Северная, 712
- ул. Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4
- ул. Солнечная, 57
- ул. Микешина, 40
- ул. Деповская, 85
- ул. Димитрова, 144, 146
- ул. Ковтюха, 204, 169
- ул. Старокубанская, 32
С 13:00 до 17:00 не будет света по адресам:
- ул. Гидростроителей, 39
- ул. Трудовой славы, 32, 28, 30, 34/1
- ул. Гагарина, 6/1, 10, 9, 11
- ул. Мачуги, 6
- ул. Ставропольская, 119, 123, 121, 123/2, 117, 109/3, 107/2, 115, 105, 107/1, 109/2, 113
- ул. Таманская, 174
- ул. Первомайская, 14, 6, 8, 6/4, 32, 36, 41/1, 6/2, 41/2
- ул. Светлая, 11/1
- ул. Тургенева, 219, 215, 211, 209, 217, 207, 215/1
- пос. Знаменский, ул. Гагарина, 6.
