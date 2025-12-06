В Краснодаре на пересечении Стахановской, Круговой, Тургенева поставили светофор

Об установке светофора на сложном участке дороги просили местные жители.

На пересечении улиц Стахановской, Круговой и Тургенева — плотный поток машин, сложный поворот, примыкание нескольких улиц и выезд из жилого комплекса рядом с железной дорогой.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара изучил ситуацию и пришел к выводу, что светофор необходим. Установку светофора уже завершили, он начнет работать в ночь с 6 на 7 декабря. Кроме того, оборудовали дополнительный пешеходный переход на улице Тургенева.

Эти меры позволят снизить риски ДТП и уменьшить заторы.

«Передвигаться пешком тоже станет спокойнее — безопаснее переходить пути вдоль железной дороги и улицу Круговую. Это особенно важно для жителей соседних кварталов и для ребят, которые каждое утро идут в гимназию №72», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

