В Краснодаре 7 декабря изменится маршрут автобусов из-за забега в Новознаменском

В поселке Новознаменском в воскресенье перекроют дорогу для проведения благотворительного забега «СВОих не бросаем» в рамках Дня Героев Отечества.

В связи с этим 7 декабря с 10:00 до 12:00 движение будет ограничено на участке улицы Выездной — от Жукова до Богатырской. На время закрытия дороги автобусные маршруты № 19 и № 89 изменят схему движения и будут следовать по улице Владимира Волкова.

Пассажиров общественного транспорта и водителей просят заблаговременно планировать поездки с учетом временных ограничений, сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Читайте также: власти Краснодара пообещали не закрывать разворот на трассу М-4 «Дон» в районе поселков Знаменского и Новознаменского. Изначально предполагалось временно закрыть его на время реконструкции Фадеевского путепровода.

