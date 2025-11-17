10 несладких продуктов, в которых сахара больше, чем в конфетах

О вреде сахара известно всем с детских лет. Сахар нарушает баланс фосфора и кальция в организме. Сахар вымывает витамины группы В. От чрезмерного употребления сахара возникают проблемы с почками, поджелудочной железой и сердцем.

С возрастом человек наконец начинает в это верить и пытается ограничить употребление сладостей, отказывается от конфет и пирожных, но особых положительных результатов не достигает. Это объясняется просто: существует множество несладких продуктов, содержащих колоссальное количество сахара.

Полуфабрикаты

Замороженные пельмени, котлеты, чебуреки — это удобно и возможно даже вкусно. Именно для усиления вкуса в полуфабрикаты добавляют изрядное количество сахара. То же самое касается обезжиренных продуктов и продуктов с низким содержанием жиров. Сахар в них добавляется для компенсации вкусовых качеств.

Колбасы и сосиски

Жиры, соя, глутамат натрия — это еще не самые вредные ингредиенты, входящие в рецептуру колбасных изделий. Посмотрев состав, вы обязательно обнаружите в них сахар достаточно в большом количестве. Если перевести граммы, указанные на этикетке, в наглядные образы, получится в среднем 20 чайных ложек на 1 килограмм продукта.

Мучные изделия

Булочки, пирожки, пирожные… с ними все понятно. Сахар в них, само собой, присутствует. Он же содержится в значительном количестве в пресном хлебе, панировочных сухарях, крекерах.

Мюсли, хлопья, готовые завтраки

Злаковые батончики, мюсли и готовые завтраки, несмотря на свой несладкий вкус, в среднем на 83 % состоят из углеводов. На 100 г обычных цельнозерновых хлопьев в среднем приходится около 10 г сахара.

Йогурт

«Не все йогурты одинаково полезны» — с этим утверждением из рекламного ролика трудно не согласиться. В 200 г обезжиренного йогурта содержится до 8 чайных ложек сахара.

Овощные консервы

Сахар — необходимый ингредиент для консервирования овощей. Больше всего сахара в кукурузе, горохе, кабачках, листовой капусте. Даже если на этикетке написано «без добавления сахара», внимательно проверьте состав и обратите внимание на количество углеводов.

Томатная паста, кетчуп, майонез

Просто цифры: в 100 г томатной пасты — 32 г сахара, в таком же количестве кетчупа чуть меньше — 22 г. Содержание сахара в майонезе может составлять до 15 г на 100 г продукта.

Фастфуд

Как не упомянуть ставшие неотъемлемой частью мировой гастрономической культуры гамбургеры, хот-доги, чипсы и картофель фри? В каждом из них есть почти все вышеперечисленные продукты. Поэтому подсчитать точное количество сахара в том или ином виде стритфуда не представляется возможным. Самое точное определение — «очень много»!

Если вы решили постепенно вывести сахар из своего рациона или сократить его употребление, делайте это с учетом его «скрытности» и «вездесущности»! И будьте здоровы!

