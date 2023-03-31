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Почему стоит отказаться от сахара прямо сейчас

Ссылка https://kuban24.tv/item/pochemu-stoit-otkazatsya-ot-sahara-pryamo-sejchas
Почему стоит отказаться от сахара прямо сейчас
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отказ от сахара — большая победа над привычками и самим собой. Большинство людей, которые отказываются от «сладкой смерти», делают это не для похудения — сахар в целом не лучшим образом влияет на организм.

Что такое сахар?

По химическому составу сахар — это углеводы: глюкоза и фруктоза. Это простые сахара, которые при попадании в организм расщепляются до простых соединений.

Глюкоза — важный элемент в организме человека, это основной источник энергии для клеток. Также глюкоза необходима для нормальной работы мозга и нервных клеток. Однако необходимая организму глюкоза содержится не только в сахаре — она есть в меде, многих овощах и фруктах. Отказываться от глюкозы нельзя, а от сахара — очень даже нужно.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослому человеку нужно сократить ежедневный прием сахара до 50 г в день. Однако в России рекомендованная норма превышена в 4 раза. Почему это происходит?

Потому что сахар мы употребляем не только при добавлении в чай или кофе, но в составе йогуртов, кетчупа, майонеза и других соусов, консервов, мюсли, маринованных овощей, колбас, полуфабрикатов и, конечно, газировок (и это не говоря о мучном и десертах). Причем сахар в том или ином виде будет содержаться даже в продуктах с яркими буквами «без сахара» на этикетке.

Фото pxhere.com

Почему нужно употреблять меньше сахара?

Глюкоза необходима для нормальной работы организма, но в случае переизбытка она начинает откладываться в жировой ткани и печени — для того, чтобы образовать запас нерастраченной энергии.

Постоянный переизбыток сахара может привести к ожирению, кариесу и сахарному диабету, а также печеночной и почечной недостаточности, снижению прочности костей и ослаблению иммунитета.

Излишнее количество глюкозы негативно влияет и на сосудистую систему — она ослабляет стенки сосудов. Из-за избытка повышается и уровень холестерина.

Также из-за сахара в желудке и кишечнике размножаются болезнетворные бактерии — они приводят к нарушению кишечной микрофлоры. Из-за этого ухудшается состояние кожи — появляются высыпания на лице, спине, груди, шее. А еще сахар ускоряет старение клеток и способствует появлению морщин.

Кроме того, сладкие перекусы — высококалорийные продукты. В одной плитке шоколада содержится энергетическая ценность целого обеда, но голод ей утолить надолго не получится.

Фото pixabay.com

Почему сложно «бросить сахар»?

Еще одна интересная функция глюкозы — выработка серотонина, гормона счастья. Также сахар способствует росту уровня дофамина — гормона, который вырабатывается, когда человек получает удовольствие. В связи с этим при отказе от сахара и любых сладостей человек испытывает состояние, похожее на ломку заядлых курильщиков. Однако сахарная зависимость гораздо проще, чем от сигарет — она проходит за 2-4 недели.

Как отказаться от сахара?

Важно! Отказаться от сладкого может любой человек, однако если есть заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта, при которых нужно соблюдать диету, а также расстройства пищевого поведения — лучше обратиться за консультацией к врачу.

Уменьшать количество сахара лучше постепенно — пить несладкие чай и кофе, перестать есть с ними сладости. Через время можно отказаться еще от одной привычки.

Пить воду вместо соков и газировок. В этих напитках нет ничего полезного, а вода поможет очистить организм.

Фото pixabay.com

Изучать состав и избегать продуктов, в которых большое содержание сахара. Некоторые можно готовить дома — например, запеченное мясо вместо колбасы или домашний майонез вместо покупного.

— Первое время можно пользоваться сахарозаменителями из аптеки. Но к нему тоже лучше не привыкать.

— Также заменить сахар можно сухофруктами, медом, свежими овощами и фруктами, однако при снижении веса их тоже необходимо ограничивать.

Не покупать сладости, чтобы они не соблазняли съесть «хоть кусочек».

Не пить алкоголь. Да, сахар содержится даже в нем — особенно в десертных винах и ликерах.

Что ждет после избавления от привычки?

В течение 2-4 недель после отказа от сахара начнется снижение веса — да, это самое очевидное, чего можно ожидать. Кроме того, более чувствительными станут рецепторы, поэтому можно будет получать больше удовольствия даже от простых блюд.

Наладится работа желудка и кишечника, улучшится состояние кожи, сон станет более спокойным, улучшится память и концентрация внимания, настроение станет более стабильным.

Читайте также: 7 полезных свойств шоколада.

Автор:

Ирина Филатова

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