Мечта сладкоежек: 7 полезных свойств шоколада

Лучше шоколада может быть только шоколад в шоколаде. Горький, темный, молочный, белый, с орехами, с начинкой, даже с морской солью — пожалуй, не найдется в мире человека, который легко откажется от кусочка шоколадки.

Избыток сладкого, конечно, вреден. Он может испортить фигуру, зубы и кожу, но шоколад обладает массой полезных свойств и отказываться от него совсем не стоит. Хорошие новости для сладкоежек!

Самым полезным считается тот шоколад, в котором больше какао. В таком шоколаде меньше сахара и больше флавоноидов, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

В горьком шоколаде содержание какао составляет от 70% до 85%. В темном шоколаде — от 49% до 59%, в молочном — меньше 49%. В белом шоколаде тертого какао нет совсем, а значит, он создан не для пользы, а исключительно для удовольствия. Молочный шоколад тоже не считается полезным, следовательно, в профилактических и лечебных целях можем рассматривать только горький и темный.

Поднимает настроение

В принципе, что-то вкусное, независимо от наличия в нем какао, добавляет капельку счастья. Но польза шоколада в борьбе со стрессом научно доказана.

Шоколад стимулирует выработку эндорфинов и помогает выводить из организма кортизол и катехоламины. Это снимает нервное напряжение, успокаивает и улучшает настроение. Существуют исследования, доказывающие, что темный шоколад снижает риск развития клинической депрессии.

«Включает» голову

Даже детям перед контрольной или экзаменом полезно съесть пару кусочков шоколада, чтобы «подкормить» мозг и улучшить концентрацию. За «включение» головы отвечают флавоноиды. Они улучшают кровообращение в мозге, увеличивают скорость обработки информации и улучшают память.

Для улучшения памяти шоколад полезен и в пожилом возрасте. Содержащийся в какао эпикатехин помогает в профилактике болезни Альцгеймера. А еще в шоколаде есть кофеин, который помогает взбодриться.

Бережет сердце

Флавоноиды в составе шоколада помогают сосудам сохранять эластичность, снижая риск инфаркта и инсульта. Кроме того, они снижают давление, что полезно гипертоникам.

Облегчает кашель

Качественный шоколад содержит теобромин. Этот антиоксидант воздействует на блуждающий нерв и подавляет приступы кашля.

Продлевает молодость и защищает от рака

Антиоксиданты в составе шоколада защищают клетки от повреждений свободными радикалами, продлевая молодость и защищая от болезней. Кроме того, в шоколаде содержится эпикатехин, обладающий противораковыми свойствами.

Нормализует уровень холестерина

Флавоноиды снижают уровень «вредного» холестерина, увеличивая содержание «полезного». Сосуды очищаются от холестериновых бляшек и уменьшается риск тромбозов.

Защищает зубы

Молочный и белый шоколад однозначно вредны для зубов. Темный же шоколад снимает воспаление десен и за счет теобромина защищает зубную эмаль от кариеса.

При употреблении шоколада даже в лечебно-профилактических целях нужно следить за дозировкой. Нормой для взрослых считается порядка 30 — 55 г горького шоколада в день. При больших физических нагрузках можно увеличить норму в 1,5 раза. Что касается молочного и белого — диетологи не рекомендуют съедать больше 15 — 20 г в день.

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