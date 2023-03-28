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Мечта сладкоежек: 7 полезных свойств шоколада

Ссылка https://kuban24.tv/item/mechta-sladkoezhek-7-poleznyh-svojstv-shokolada
Мечта сладкоежек: 7 полезных свойств шоколада
Фото pixabay.com

Лучше шоколада может быть только шоколад в шоколаде. Горький, темный, молочный, белый, с орехами, с начинкой, даже с морской солью — пожалуй, не найдется в мире человека, который легко откажется от кусочка шоколадки.

Избыток сладкого, конечно, вреден. Он может испортить фигуру, зубы и кожу, но шоколад обладает массой полезных свойств и отказываться от него совсем не стоит. Хорошие новости для сладкоежек!

Самым полезным считается тот шоколад, в котором больше какао. В таком шоколаде меньше сахара и больше флавоноидов, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

В горьком шоколаде содержание какао составляет от 70% до 85%. В темном шоколаде — от 49% до 59%, в молочном — меньше 49%. В белом шоколаде тертого какао нет совсем, а значит, он создан не для пользы, а исключительно для удовольствия. Молочный шоколад тоже не считается полезным, следовательно, в профилактических и лечебных целях можем рассматривать только горький и темный.

Поднимает настроение

В принципе, что-то вкусное, независимо от наличия в нем какао, добавляет капельку счастья. Но польза шоколада в борьбе со стрессом научно доказана.

Шоколад стимулирует выработку эндорфинов и помогает выводить из организма кортизол и катехоламины. Это снимает нервное напряжение, успокаивает и улучшает настроение. Существуют исследования, доказывающие, что темный шоколад снижает риск развития клинической депрессии.

Фото pixabay.com

«Включает» голову

Даже детям перед контрольной или экзаменом полезно съесть пару кусочков шоколада, чтобы «подкормить» мозг и улучшить концентрацию. За «включение» головы отвечают флавоноиды. Они улучшают кровообращение в мозге, увеличивают скорость обработки информации и улучшают память.

Для улучшения памяти шоколад полезен и в пожилом возрасте. Содержащийся в какао эпикатехин помогает в профилактике болезни Альцгеймера. А еще в шоколаде есть кофеин, который помогает взбодриться.

Бережет сердце

Флавоноиды в составе шоколада помогают сосудам сохранять эластичность, снижая риск инфаркта и инсульта. Кроме того, они снижают давление, что полезно гипертоникам.

Облегчает кашель

Качественный шоколад содержит теобромин. Этот антиоксидант воздействует на блуждающий нерв и подавляет приступы кашля.

Фото pixabay.com

Продлевает молодость и защищает от рака

Антиоксиданты в составе шоколада защищают клетки от повреждений свободными радикалами, продлевая молодость и защищая от болезней. Кроме того, в шоколаде содержится эпикатехин, обладающий противораковыми свойствами.

Нормализует уровень холестерина

Флавоноиды снижают уровень «вредного» холестерина, увеличивая содержание «полезного». Сосуды очищаются от холестериновых бляшек и уменьшается риск тромбозов.

Фото unsplash.com

Защищает зубы

Молочный и белый шоколад однозначно вредны для зубов. Темный же шоколад снимает воспаление десен и за счет теобромина защищает зубную эмаль от кариеса.

При употреблении шоколада даже в лечебно-профилактических целях нужно следить за дозировкой. Нормой для взрослых считается порядка 30 — 55 г горького шоколада в день. При больших физических нагрузках можно увеличить норму в 1,5 раза. Что касается молочного и белого — диетологи не рекомендуют съедать больше 15 — 20 г в день.

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Автор:

Ирина Филатова

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