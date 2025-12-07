В Краснодаре «Газель» на обочине насмерть сбила девушку

Трагедия произошла 7 декабря в 6:35 на автодороге Краснодар — Кропоткин. Под колесами «Газели» погибла 22-летняя девушка.

По данным ГУ МВД России по Краснодарского края, 49-летний водитель автомобиля «Газель» допустил наезд на пешехода, которая шла по обочине навстречу транспорту.

«От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщил заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару, майор полиции Валермй Труфанов.

