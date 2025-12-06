В Краснодаре автобус проехал на красный и устроил ДТП, пострадала пассажирка
Авария с участием маршрутного автобуса и иномарки произошла вечером 5 декабря на пересечении улиц Тургенева и Гагарина.
Видеозапись с места происшествия прислали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.
На кадрах видна легковушка, пробившая металлическое ограждение и выехавшая на тротуар, а также автобус.
По предварительным данным, около 18:00 42-летний водитель автобуса двигался по улице Тургенева со стороны улицы Красных Партизан в сторону Олимпийской. На пересечении с улицей Гагарина он с крайней левой полосы, предназначенной только для поворота налево, продолжил двигаться прямо на запрещающий сигнал светофора.
В результате автобус столкнулся с автомобилем марки Skoda, двигавшимся по улице Гагарина со стороны Котовского в сторону Воровского. От удара Skoda изменила траекторию движения и врезалась в металлическое ограждение.
В ДТП пострадала пассажирка автобуса. Ей оказали разовую медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
