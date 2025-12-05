В Новороссийске мусоровоз снес водопроводную трубу, идут ремонтные работы

Авария произошла днем 5 декабря на улице Шиллеровской в городе-герое.

В ходе ДТП автомобиль «Южного регионального оператора» повредил трубу водовода диаметром 300 мм. На место аварии прибыли специалисты МУП «Водоканал».

Судя по кадрам с места аварии, мусоровоз врезался в проходящую над дорогой трубу водоснабжения. От удара трубу повело в сторону, она оказалась на крыше грузовика.

На месте начаты ремонтно-восстановительные работы. Их проведут до полного устранения аварии. Вечерняя подача водоснабжения планируется в штатном режиме, сообщил замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров в Telegram.

В случае, если какие-то дома точечно останутся без водоснабжения, для жителей организуют подвоз воды по заявкам по телефону 8(8617)76-72-76.

Читайте также: жители села Брюховецкого района пожаловались на проблемы с водоснабжением. Почти два месяца без напора здесь остаются почти 300 дворов.

Подпишись, здесь всегда интересно.