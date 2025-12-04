Жители села Брюховецкого района пожаловались на проблемы с водоснабжением

На «Прямую линию» губернатора продолжают непрерывным потоком приходить обращения. Среди сообщений и жалобы жителей села Свободного Брюховецкого района. Отрезанными от водоснабжения остались почти 300 дворов. С середины октября в трубах заметно снизилось давление, а в некоторых домах вода и вовсе пропала.

Рассказать о проблеме с водоснабжением журналистам вышли многие жители. Почти два месяца без напора здесь остаются почти 300 дворов.

— Иногда воду ловим у колонки, занесем в дом, чтобы хоть кофе сварить. В ванную набираем дождевую воду.

Ситуация становилась только хуже. Так, 78-летней Рите Рябцовой воду привозит дочь. Сама женщина ничего с этим сделать не может, так как не позволяет здоровье. Пенсионерка передвигается в инвалидном кресле.

«Все время у нас была вода в колонке, а потом не стало. Без воды вообще не можем — помыться надо и напоить нужно всех, хозяйство большое», — сетует жительница села Свободного Рита Рябцова.

«С середины лета жидкость пошла тонкой струей, а с середины октября и вовсе пропала. Такая ситуация продолжается по сей день», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Уже несколько месяцев разбирается в проблеме Любовь Робова, пишет письма во все инстанции. Именно она позвонила на «Прямую линию» губернатора.

«Мы терпеливо ждали, обращались все время в водоканал наш. Говорили, что я первая звоню, хотя я знала, что соседи тоже звонили. Поэтому решили обратиться, это был крик души», — делится жительница села Свободного Любовь Рябова.

С середины ноября в село Свободное съезжались специалисты со всего края. Они обследовали почти 10 км сетей для того, чтобы найти проблемный участок.

«Проводились обследования участков водопроводных сетей на улицах Береговой и Красной. На обследуемых участках не было обнаружено порывов по показанию приборов учета. Прорыв был настолько сложный, что он не выходил на поверхность. В конце ноября прорыв вышел на поверхность, нашли место», — отмечает начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Брюховецкого района Вероника Волынина.

Теперь специалистам предстоит разрыть участок и разобраться в причинах аварии. Пока неизвестно, сколько времени займет полное восстановление водоснабжения. Но коммунальщики обещают закончить работы как можно быстрее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44 .

. в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

