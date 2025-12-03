На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 5,6 тыс. обращений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

Большая часть вопросов, направленных на «Прямую линию» губернатора Кубани, касаются сферы ЖКХ — 37%, транспорта и дорожного хозяйства — 19%, а также строительства и архитектуры, социального обеспечения и здравоохранения.

Всего с 25 ноября жители Краснодарского края направили 5 тыс. 638 обращений. Почти половина из них поступила через мессенджер МАХ — 47%, вторым по популярности способом среди населения является звонок в Центр обработки сообщений — 40%. Оставшиеся 13% обращений поступили через портал «Госуслуги».

Лидерами по активности за этот период среди муниципалитетов стали Анапа, Туапсинский муниципальный округ, Темрюкский район и Краснодар.

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44 .

. в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году прямая линия с губернатором продлилась более 4,5 часов.

