На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 5,6 тыс. обращений

Общество
На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 5,6 тыс. обращений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24». 

Большая часть вопросов, направленных на «Прямую линию» губернатора Кубани, касаются сферы ЖКХ — 37%, транспорта и дорожного хозяйства — 19%, а также строительства и архитектуры, социального обеспечения и здравоохранения. 

Всего с 25 ноября жители Краснодарского края направили 5 тыс. 638 обращений. Почти половина из них поступила через мессенджер МАХ — 47%, вторым по популярности способом среди населения является звонок в Центр обработки сообщений —  40%. Оставшиеся 13% обращений поступили через портал «Госуслуги». 

Лидерами по активности за этот период среди муниципалитетов стали Анапа, Туапсинский муниципальный округ, Темрюкский район и Краснодар. 

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

  • по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44.
  • в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.
  • на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году прямая линия с губернатором продлилась более 4,5 часов.

