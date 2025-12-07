В Краснодаре BMW выехал на встречку и протаранил две иномарки

Авария произошла 7 декабря на улице Дзержинского. Пострадали два человека.

По информации полиции, за рулет BMW был 32-летний водитель. Он ехал по улице Дзержинского от улицы 3-я Трудовая по направлению к ТЦ «Красная Площадь». Выехав на встречную полосу, BMW столкнeлся с Toyota, а затем с другим BMW, которым управлял 39-летний водитель.

«В результате аварии пострадала 49-летняя водитель и 56-летний пассажир Toyota. Их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка», — сообщил интернет-портал «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

