Вода с электролитами: в чем польза и где их искать

Прежде чем отправляться на розыски воды с электролитами, давайте разберемся, что это за вода такая. И вообще, вспомним курс химии средней школы. Просто, чтобы освежить в памяти: что же такое электролиты и зачем они нужны в принципе.

Электролиты — это водорастворимые минералы. Не будем перечислять их все, сосредоточимся на самых главных для человека. Это натрий, калий, кальций, магний, хлор.

Вся эта компания «путешествует» по всему нашему организму. «Обитает» в тканях и крови. В моче и прочих жидкостях нашего тела они тоже присутствуют, решая задачи по регулированию водного баланса и поддержке стабильного кислотно-щелочного баланса в крови. Они даже успевают передавать нервные импульсы между нервными клетками. Так что сокращение и расслабление мышц, а также нормальная работа сердца — все это результат «стараний» кальция, калия и натрия.

Натуральный источник электролитов это, конечно, — еда. Даже не особо сбалансированное питание легко удовлетворяет потребность организма в электролитах.

Калием богаты бананы, авокадо, шпинат, картофель, бобовые.

Натрий нам поставляют поваренная соль, соленые огурцы, бульоны и практически все готовые продукты.

Кальцием полны молочные продукты, сыры, листовая зелень, капуста, брокколи, рыба и мясо.

Магний легко усваивается из всевозможных орехов, семян тыквы и подсолнечника, цельных зерен.

Но в силу различных причин и обстоятельств иногда нам вдруг начинает не хватать этих самых электролитов. И организм всегда дает об этом знать весьма недвусмысленно.

Как мы их теряем

Во время долгих тренировок и вообще при интенсивных физических нагрузках, электролиты покидают нас вместе с потом. Упадок сил, снижение производительности, слабость в мышцах и тем более судороги — конкретные сигналы о необходимости восполнить ресурс электролитов.

Истощается запас электролитов не только от тяжелого труда. Жара тоже усиливает потоотделение, выводя вместе с влагой соли и минералы.

Рвота, диарея при болезни или похмелье тоже приводят к обезвоживанию, а значит — к потере электролитов.

Кругом вода

Недостаток и потерю электролитов восполняют различные пищевые добавки и специализированные, так называемые, спортивные напитки. В них большая концентрация натрия, калия и углеводов. Это необходимо для быстрого получения энергии в ситуациях повышенной потребности.

Но нужно учитывать, что в таких напитках бывает очень много сахара, а еще там есть искусственные красители и ароматизаторы. Для повседневного употребления такие смеси использовать опасно для здоровья.

Есть еще изотонические напитки. Они похожи на спортивные, усваиваются быстро и содержат мощную концентрацию солей и сахаров.

Регидратационные растворы, к примеру регидрон, разработаны для медицинских целей. Они имеют точный баланс электролитов для быстрого восстановления при обезвоживании. Используются строго по медицинским показаниям.

Обычная питьевая вода — лучшее средство для утоления жажды. Но электролитов в ней нет. Их можно добавить в домашних условиях.

Базовый рецепт выглядит так:

смешиваем до полного растворения 1 литр чистой воды, сок 1/2 лимона или апельсина, 1/2 ч. л. морской или гималайской соли, 1-2 ст. л. меда. Теперь это вода с электролитами.

В ней вся их компания — натрий, хлор, калий, кальций, а еще натуральные углеводы и витамин С. При желании можно добавить щепотку пищевой соды — для баланса pH.

Если не хочется возиться с приготовлением этого напитка самостоятельно, приобретаем воду с электролитами в аптеке. В супермаркете тоже можно купить такую воду. К примеру, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая вода средней минерализации «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» продается почти в каждом продуктовом магазине. Эта и подобные минеральные воды просто полны электролитами.

«Минералки» отличаются друг от друга. Читаем их состав и уровень минерализации на этикетках. Покупаем и пьем по совету врача или на основании своего жизненного опыта, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях обмена веществ.

Для общего восстановления водно-солевого баланса организма при интенсивных нагрузках или в жару вода с электролитами тоже будет полезна. По большому счету при сбалансированном питании здоровому человеку достаточно и обычной воды, если пить жидкость в достаточном количестве и питаться разнообразно. Не забывать есть фрукты, овощи, употреблять кисломолочные продукты и держать свой организм в тонусе.

