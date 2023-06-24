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Что известно по ситуации с Пригожиным к этому часу

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chto-izvestno-po-situatsii-s-prigozhinym-k-etomu-chasu
Что известно по ситуации с Пригожиным к этому часу
Евгений Пригожин. Фото t.me/concordgroup_official

В соцсетях продолжилось распространение сообщений Евгения Пригожина. Среди них — заявления о том, что «Вагнер» вошел в Ростов-на-Дону. Официальных подтверждений или опровержений этого нет.

Видео, подтверждающих какое-либо движение колонн в верифицированных источниках также нет.

В Ростове-на-Дону губернатор призвал местных жителей соблюдать спокойствие, не покидать дома, воздержаться от выезда за пределы города, а также в его центр. При этом муниципальный транспорт работает, но изменены маршруты по центру города. Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно.  Отменены все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону.

В Воронежской и Липецкой области также отменены все массовые мероприятия.

На границе Воронежской и Липецкой областей перекрыто движение по федеральной трассе.

В Московской области усилены меры безопасности. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, губернатор просит по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона.

В Краснодарском крае все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, дополнительных мер безопасности в регионе не вводилось. Ситуация на Кубани под контролем всех служб и ведомств и остается спокойной, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил НАК.

Публикация дополняется.

Читайте также: после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

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