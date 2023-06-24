Володин: нам противостоит общий внешний враг, необходимо еще больше сплотиться и сделать все для победы

Внешние угрозы и вызовы сплачивали общество, это показала история России. О ситуации в стране в соцсетях высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. Депутаты Госдумы, представляя интересы граждан РФ, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Путина», — заявил Володин.

По его словам, бойцы «Вагнера» сейчас должны сделать единственно правильный выбор — быть на стороне закона и со своим народом, защищать будущее и безопасность Родины, а также выполнять приказы президента.

«Все иное — предательство! Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма — уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны. В этой ситуации необходимо еще больше сплотиться и сделать все для победы», — написал Вячеслав Володин в Telegram.

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