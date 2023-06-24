Путин: мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России. Видео

Президент России Владимир Путин утром 24 июня обратился к жителям страны, военным и силовым ведомствам.

«Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа. Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная и информационная машина Запада. Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа», — заявил глава государства.

Путин также назвал ударом в спину попытки расколоть общество.

«Власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России. Любая смута — смертельная угроза, наши действия будут жесткими. Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия, они будут жесткими», — продолжил президент.

По его словам, бойцы «Вагнера», которые сражаются в спецоперации, — герои, но их имя и славу предали те, кто организовал мятеж, и призвал к единству, консолидации и ответственности.

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