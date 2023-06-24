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Причиной пожара на нефтебазе в Воронеже стала разгерметизация резервуаров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prichinoj-pozhara-na-neftebaze-v-voronezhe-stala-razgermetizatsiya-rezervuarov
Причиной пожара на нефтебазе в Воронеже стала разгерметизация резервуаров
Фото t.me/vestivrnru

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация двух резервуаров с авиационным топливом по 5 т каждый.

«Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива.  Уверяю, выход из строя нефтебазы никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Тушение пожара идет в штатном режиме. Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно», — написал Александр Гусев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», резервуар с топливом загорелся в Воронеже.

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