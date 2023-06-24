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Резервуар с топливом загорелся в Воронеже. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezervuar-s-toplivom-zagorelsya-v-voronezhe-video
Фото t.me/vestivrnru

Об этом 24 июня в соцсетях сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на улице Димитрова, отметил глава региона.

«На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», — написал Александр Гусев в Telegram.

Читайте также: в Воронежской области введен режим КТО. Там ограничено движение с 464 по 777 км трассы М-4 «Дон», а также отменены все массовые мероприятия.

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