Резервуар с топливом загорелся в Воронеже. Видео

Об этом 24 июня в соцсетях сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на улице Димитрова, отметил глава региона.

«На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», — написал Александр Гусев в Telegram.

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