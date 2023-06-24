Андрей Зайцев: президент назвал вещи своими именами и поставил ЧВК перед выбором — с Россией они или с ее противниками?

Свою позицию в отношении происходящего в России высказал председатель совета при администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

По его словам, ситуация, которая в правовом отношении сложилась с частными военными компаниями, требовала своего разрешения на законодательном уровне. Последовавшие действия со стороны Минобороны по заключению контрактов со всеми ЧВК приводило в норму существование этого формирования, которое, находилось вне закона.

«Наше законодательство не предусматривало существование подобных вооруженных объединений, и это, естественно, вызвало ответную реакцию со стороны владельца крупнейшей частной военной компании. Это прежде всего бизнес-интересы, поскольку регулировались не только правовые, но и финансовые отношения.

В существующей обстановке проведения специальной военной операции это мятеж, и президент совершенно прав, обращаясь напрямую к гражданам России, к военнослужащим частной военной компании «Вагнер», называя вещи своими именами», — отметил Зайцев.

Он добавил, что во все времена власть Верховного Главнокомандующего является приоритетной, и все действия всех вооруженных сил, формирований должны быть подчинены одному центру Верховного Главнокомандующего, Министерства обороны.

«Я думаю, что это обращение возымеет свое действие на здравомыслящих представителей ЧВК, и данный вопрос будет урегулирован мирным путем. Но то, что пресечь это надо было в самом начале, создав правовое поле для действия подобных компании, это однозначно. Когда дошло до фазы решения вопроса, естественно, тут-то страсти и накалились. Президент абсолютно вовремя, своевременно обратился с посланием, с тем чтобы, исключить какие-либо спекуляции на эту тему, назвал вещи своими именами и по сути дела поставил перед выбором и Пригожина, и ЧВК: с кем они — с Россией или с ее противниками», — заявил Андрей Зайцев.

Ранее свое отношение к происходящему озвучили председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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