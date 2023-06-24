Николай Гриценко: Мы едины! Мы с президентом!

Свою позицию в отношении происходящего в России высказал первый вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края, секретарь регионального отделения Единой России» Николай Гриценко.

Гриценко подчеркнул высказанные в обращении в гражданам России слова Владимира Путина, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Когда против России направлена вся военная мощь Запада, действия, раскалывающие наше единство — это удар в спину и отступничество от своего народа.

«Полностью согласен с нашим Верховным Главнокомандующим. Никакие внешние угрозы никогда не могли сломить наш народ. Все внутренние распри играют только на руку тем, кто ждет уничтожения не только нашей страны, но и всего русского мира. Но никогда этого не будет! Россия — сильна, Россия — едина. Мы с президентом!» — сказал Николай Гриценко.

Ранее свое отношение к происходящему озвучили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.