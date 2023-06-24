Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Николай Гриценко: Мы едины! Мы с президентом!

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/nikolaj-gritsenko-my-ediny-my-s-prezidentom
Николай Гриценко: Мы едины! Мы с президентом!
Николай Гриценко. Фото пресс-службы ЗСК

Свою позицию в отношении происходящего в России высказал первый вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края, секретарь регионального отделения Единой России» Николай Гриценко.

Гриценко подчеркнул высказанные в обращении в гражданам России слова Владимира Путина, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Когда против России  направлена вся военная мощь Запада, действия, раскалывающие наше единство — это удар в спину и отступничество от своего народа.

«Полностью согласен с нашим Верховным Главнокомандующим. Никакие внешние угрозы никогда не могли сломить наш народ. Все внутренние распри играют только на руку тем, кто ждет уничтожения не только нашей страны, но и всего русского мира. Но никогда этого не будет! Россия — сильна, Россия — едина. Мы с президентом!» — сказал Николай Гриценко.

Ранее свое отношение к происходящему озвучили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Дело не в пожароопасности: врач рассказал, почему нельзя курить в жару
Дело не в пожароопасности: врач рассказал, почему нельзя курить в жару
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях