После заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу

Национальный антитеррористический комитет (НАК) потребовал от главы ЧВК «Вагнер» прекратить противоправные действия.

Заявления Пригожина о якобы нанесенных ударах российскими войсками «по тыловым лагерям ЧВК» стали причиной возбуждения уголовного дела.

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин знает о сложившейся вокруг Пригожина ситуации, принимаются все необходимые меры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны РФ опровергли распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения. Информация и видеокадры о «нанесении МО РФ удара по лагерям ЧВК «Вагнер» являются информационной провокацией, заявили в оборонном ведомстве.