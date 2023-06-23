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Минобороны РФ: распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения не соответствуют действительности

Политика
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Минобороны РФ: распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения не соответствуют действительности
Фото пресс-службы ЮВО

Вечером 23 июня в Министерстве обороны РФ прокомментировали заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесенных ударах российскими войсками по тыловым лагерям ЧВК.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своих соцсетях обвинил военное ведомство в ракетных ударах по тыловым лагерям ЧВК и «огромном количестве погибших бойцов».

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