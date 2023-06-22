Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Шойгу не считает необходимым форсировать отправку добровольцев на СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/shojgu-ne-schitaet-neobhodimym-forsirovat-otpravku-dobrovoltsev-na-svo
Шойгу не считает необходимым форсировать отправку добровольцев на СВО
Сергей Шойгу. Фото пресс-службы президента РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности РФ 22 июня заявил, что в настоящее время контракты с Минобороны подписали 114 тыс. человек.

По его словам, нет необходимости форсировать отправку добровольцев в зону проведения специальной военной операции.

«Во-первых, хочу отметить их высочайшую мотивацию, они как добровольцы, естественно, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет. А второе — они должны пройти серьезную подготовку, чем собственно и занимаются на восьми полигонах. С ними занимаются 645 инструкторов», — сказал Шойгу.

Он заявил, что добровольцы формируют вполне подготовленные боевые части.

Министр отметил, что в среднем за сутки на контракт поступают 1 тыс. 336 человек. Кроме того, 52 тыс. добровольцев проходят подготовку. Формирование резервов завершится к концу месяца. Также будет создан армейский корпус, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр обороны РФ заявил, что армейскому корпусу и новой армии направят свыше 3,7 тыс. единиц военной техники. Кроме того, к армейскому корпусу добавляется пять полков 20-й армии.

Статьи
5 советов, как отучить ребенка грызть ногти
5 советов, как отучить ребенка грызть ногти
Три лайфхака из интернета, как сделать сахарную вату дома
Три лайфхака из интернета, как сделать сахарную вату дома
Лисички: польза, вред и как готовить
Лисички: польза, вред и как готовить
Что говорят звезды: знак зодиака Водолей
Что говорят звезды: знак зодиака Водолей
Пищевая сода: зачем ее пьют, польза и вред
Пищевая сода: зачем ее пьют, польза и вред
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях