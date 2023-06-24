Колонны ЧВК «Вагнер» остановят движение по территории России после переговоров Лукашенко и Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Переговоры длились в течение дня. В результате стороны договорились о недопустимости развязывания войны на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента об остановке движения бойцов «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Сам Пригожин подтвердил, что колонны разворачивают в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.

На настоящий момент трассы на въезд в Ростовскую область со стороны Краснодарского и Ставропольского краев перекрыты. Остаются закрыты для автомобилей и въезды в регион из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев. На выезд ограничений нет, как и запретов на передвижение по самому региону.

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