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По Липецкой области движутся колонны ЧВК «Вагнер»

Политика
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По Липецкой области движутся колонны ЧВК «Вагнер»
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в соцсетях.

Полиция и власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Жителей области просят по возможности не выходить из дома и отказаться от поездок на любом транспорте.

«Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет. Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», — написал Игорь Артамонов в Telegram.

Куда движется колонна ЧВК «Вагнер» — не известно.

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