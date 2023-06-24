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Кондратьев: обстановка в Краснодарском крае не требует введения дополнительных ограничительных мер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-obstanovka-v-krasnodarskom-krae-ne-trebuet-vvedeniya-dopolnitelnyh-ogranichitelnyh-mer
Кондратьев: обстановка в Краснодарском крае не требует введения дополнительных ограничительных мер
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев написал 24 июня в соцсетях.

По его словам, сейчас обстановка в крае спокойная и стабильная.

«Провел совещание с коллегами. В данный момент в крае обстановка не требует введения дополнительных ограничительных мер. Системы жизнеобеспечения работают штатно. Все силовые службы переведены на усиленный режим работы. Ситуация находится полностью под контролем», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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