Кондратьев: обстановка в Краснодарском крае не требует введения дополнительных ограничительных мер

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев написал 24 июня в соцсетях.

По его словам, сейчас обстановка в крае спокойная и стабильная.

«Провел совещание с коллегами. В данный момент в крае обстановка не требует введения дополнительных ограничительных мер. Системы жизнеобеспечения работают штатно. Все силовые службы переведены на усиленный режим работы. Ситуация находится полностью под контролем», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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