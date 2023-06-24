Валентина Матвиенко: сила нашей страны в единстве и нетерпимости к предательству и провокаторству

Свою позицию в отношении происходящего в России высказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, в Совете Федерации полностью поддерживают президента. Там есть ясное понимание того, как важна в нынешней ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов.

«Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству. Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен», — написала Валентина Матвиенко в Telegram.

Ранее свое отношение к происходящему озвучили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель совета при администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев и секретарь регионального отделения Единой России» Николай Гриценко.