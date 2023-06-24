Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Валентина Матвиенко: сила нашей страны в единстве и нетерпимости к предательству и провокаторству

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/valentina-matvienko-sila-nashej-strany-v-edinstve-i-neterpimosti-k-predatelstvu-i-provokatorstvu
Валентина Матвиенко: сила нашей страны в единстве и нетерпимости к предательству и провокаторству
Валентина Матвиенко. Фото Дмитрия Астахова/POOL/ТАСС

Свою позицию в отношении происходящего в России высказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, в Совете Федерации полностью поддерживают президента. Там есть ясное понимание того, как важна в нынешней ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов.

«Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству. Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен», — написала Валентина Матвиенко в Telegram.

Ранее свое отношение к происходящему озвучили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель совета при администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев и секретарь регионального отделения Единой России» Николай Гриценко.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Дело не в пожароопасности: врач рассказал, почему нельзя курить в жару
Дело не в пожароопасности: врач рассказал, почему нельзя курить в жару
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях