Семь самых популярных примет в День зимнего солнцестояния

В 2025 году День зимнего солнцестояния наступит 21 декабря. В этот день нас ждет самый короткий световой день, который станет началом астрономической зимы.

Как известно, солнцестояний в году два — зимнее и летнее. Зимой солнце находится максимально низко над горизонтом, летом, соответственно, наоборот — занимает самую высокую точку. На выходе получаем в первом случае самый короткий день и самую длинную ночь, а во втором — самый долгий день и самую короткую ночь.

С древности солнцестояния считались особым временем. О летнем мы уже рассказывали, теперь пришло время поговорить о зимнем.

Зимнее солнцестояние в разных традициях

В ведической культуре в День зимнего солнцестояния просыпаются боги. Они хорошо выспались и готовы творить добро — помогать людям в их благих намерениях. Потому этот день считался благоприятным для составления планов и начала новых дел.

В язычестве День зимнего солнцестояния совпадал с окончанием поворота Колеса года и началом нового цикла. В Исландии, по преданию, накануне этого дня Богиня Мать производила на свет дитя, которому предстояло стать новым Солнечным Богом. Посмотреть на него приходили самые разные существа, как добрые, так и зловредные. В их числе и великанша Грила, которая очень любила детей, особенно непослушных. Любила в гастрономическом смысле. Как полагается каждой сильной и независимой женщине, Грила держала в доме черного кота размером с быка. Котейка вошел в фольклор под именем Йольского кота. Он следил за тем, чтобы в домах людей было чисто и еда была вкусной. Если блюда коту не нравились, он с радостью закусывал хозяевами дома. Потому отмечать День зимнего солнцестояния было принято с размахом, а детишки старались вести себя хорошо.

Еще одной важной традицией было поджигание полена. Ему полагалось гореть несколько дней после солнцестояния. Готовили и съедобное «полено» — особый бисквитный рулет. Йольский кот одобряет!

В языческой Руси в этот день отмечали Коляду. Молодые люди в ярких костюмах ходили по домам, пели песни и получали подарки. После принятия христианства колядки стали поводить в рождественский сочельник, а День зимнего солнцестояния стал совпадать с днем православного святого Спиридона. В этот день было принято жечь костры, приближая весну. В лес не ходили, считалось, что в этот день медведь в своей берлоге переворачивается.

Ритуалы на День зимнего солнцестояния

Йольский кот не дремлет, так что перед 21 декабря стоит сделать генеральную уборку, выбросить все лишнее и приготовить вкусный ужин, чтобы задобрить демоническую кису, которая наверняка сильно проголодалась. Также стоит провести очистку пространства при помощи свечей с шалфеем. Не забудьте и о душе: запишите все, что тревожило и огорчало в уходящем году и каждый пункт завершите словами «Я прощаю и отпускаю все, что произошло». Список сожгите и пусть все печали обратятся в пепел.

Загадывать желания в День зимнего солнцестояния тоже можно. Формулируйте максимально точно, со всеми подробностями. Запишите и сожгите, дальше Вселенная разберется.

Приметы на День зимнего солнцестояния

Как это часто бывает, большинство примет связаны с погодой.

Холодно и ветрено — жди зимой метелей и морозов.

Ясное небо и яркое солнце сообщают о том, что и в Святки будет солнечно, при этом зима будет долгой.

Иней на деревьях предвещает богатый урожай.

Хмурая и пасмурная погода — к ранней весне.

В День зимнего солнцестояния обращали внимание, откуда дует ветер. Считалось, что до весеннего равноденствия направление не изменится.

Хорошей приметой в этот день считается посадить в горшок семечко. Вместе с растением должно расти и благополучие в доме. Росток нужно оберегать до прихода тепла, а потом посадить на улице.

Плохой приметой в День зимнего солнцестояния считаются ссоры. Повздорив в этот день, можно разругаться на всю жизнь. Терпите, сохраняйте спокойствие, зима будет долгой, еще успеете высказаться.

