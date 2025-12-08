Как правильно загадывать желания на Новый год и что обязательно учитывать

Говорят, под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается? Ну, поговаривают, что иногда сбывается. Если правильно загадать.

Традиция приправлять шампанское пеплом и пить под бой курантов уже прочно вошла в нашу новогоднюю рутину. Обычно желание загадывается и забывается — все равно ведь не сбудется, сколько раз просили «Бентли», а в гараже все та же вишневая «девятка». Как загадывать, чтобы повысить шансы?

На чудо надейся, а сам не плошай

Даже люди, не обладающие никаким типом мышления, кроме магического, понимают, что для достижения результата мало закинуть красные стринги на люстру, нужно еще и шевелиться в направлении мечты. А потому, придумывая новогоднее желание, прикиньте, что вы сами готовы сделать для того, чтобы оно исполнилось. Хочется получить крупную сумму денег? Какие есть варианты — выгодный проект, новая работа, лотерейный билет, наследство. Мысленно заключаем сделку с судьбой: я ударно поработаю, а ты мне хорошо заплатишь, я куплю лотерейный билет (возможно, не один), а ты пошлешь выигрыш, я все свободное время и силы буду тратить на уход за пожилой родственницей, а она когда-нибудь потом не забудет упомянуть меня в завещании. После этого можно формулировать желание, исходя из этих вводных. Важно: если вы что-то пообещали, придется выполнять, иначе удачи вам не видать.

Сколько вешать в граммах?

Наше любимое: формулировка желания. Чтобы правильно сформулировать, для начала нужно понять, чего именно вы хотите. «Хочу выйти замуж» — чтобы что? Нужны просто штамп в паспорте и красивая новая фамилия? Фамилию без обмена кольцами сменить можно, а штамп вам и при фиктивном браке шлепнут. «Хочу, чтобы меня безусловно любили»? Готово — под дверь подкинули щенка, забирайте, сильнее и безусловнее, чем он, вряд ли кто-то полюбит. «Хочу никогда больше не ездить в общественном транспорте»? И вот судьба забросила вас в глухую деревню, где трамвай только в кино видели. Ах, вы имели в виду, что вам машину надо? Что ж вы раньше не сказали? Надеемся, суть ясна.

У Вселенной весьма своеобразное чувство юмора, потому объяснять придется, как трехлетке, и учитывать все нюансы. Если «замуж», значит, вероятно, нужен человек, рядом с которым будет хорошо, который будет понимать, защищать, заботиться, разделять интересы и так далее. Вот и загадывайте такого человека, а не абстрактный «замуж». Если «личный транспорт» — уточните, сколько колес, какова мощность двигателя, механика или автомат, сколько бензина жрет, новый или с пробегом, марку в конце концов. А то под определение «личный транспорт» и велосипед можно подтянуть.

Не навреди

Очень важный момент, о котором многие забывают, — ваше желание не должно никому вредить. Никаких «скорее бы бабуля освободила трешку в центре». Никаких «пусть Вася бросит свою Люсю и женится на мне». И уж точно не стоит допускать мыслей: «а пусть у него/нее ничего не получится». Такие желания в лучшем случае не сбываются, а худшем вы столкнетесь с неприятным явлением, которое в народе зовут бумерангом. Будьте добрее хотя бы в праздник.

Как связаться со Вселенной?

Способов передать свое желание в небесную канцелярию множество. Про пепел в шампанском вы точно знаете, но на всякий случай уточним: написать, сжечь, размешать и выпить нужно, пока бьют часы. А еще важно писать желание в настоящем времени. Например: «Все мои близкие здоровы, мы очень счастливы вместе».

Когда первая бутылка шампанского опустеет, не спешите ее выбрасывать. Можно засунуть в нее записку с желанием, дунуть в горлышко, заткнуть пробкой и спрятать.

Еще один способ — нацарапать желание иголкой на свечке. Будет нелегко, но вы постарайтесь. В новогоднюю ночь свечу нужно зажечь и пусть себе горит. Если догорит до основания — Вселенная вас услышала.

В Новый год не грех вспомнить детство и написать письмо Деду Морозу. Можно на бумаге, можно и в виде поста в соцсетях. Не обязательно, кстати, обращаться именно к Делу Морозу — называйте любую силу, которая, по вашему мнению, займется решением вопроса. В тексте не забудьте поблагодарить за прошедший год, опишите, каким в целом хотите видеть год наступающий и загадайте желание. Письмо на бумаге спрячьте, а если решили доверить сокровенное соцсетям — опубликуйте. Можете сделать пост «только для друзей» и, если хотите, отключить комментарии. Кстати, вариант с письмом в соцсетях неплохо работает — не Вселенная, так кто-то из знакомых узнает, чего вам по-настоящему хочется и, быть может, станет вашим личным Дедом Морозом.

