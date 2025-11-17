Logo
В чем встречать Новый год-2026 и в какие цвета лучше украсить дом

Автор: Галина Першина

В чем встречать Новый год-2026 и в какие цвета лучше украсить дом
Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Каждый год 31 декабря мы украшаем дом и одеваемся так, чтобы понравиться новому хозяину года. В этот раз «обольщать» будем Красную Огненную Лошадь. Не волнуйтесь, это будет не очень сложно.

Красная Огненная Лошадь, при всей своей своенравности, — дама не вредная и довольно великодушная. Ее нужно не столько умасливать, сколько не раздражать. Ну и, конечно, отнестись с искренним уважением — откровенной грубости, как и лицемерия, она не потерпит.

В чем встречать Новый год-2026

Если вы смотрите на себя в зеркало и понимаете: «Я — огонь!», вы уже готовы к встрече с Лошадью. Мы сейчас не только про одежду, но и про общее состояние — входить в новый год нужно с полным осознанием собственной силы и готовности к любым вызовам и подаркам судьбы.

В одежде лучше предпочесть красные, оранжевые, теплые желтые цвета, золото, бордо, терракоту, теплый коричневый. Можно белый и бежевый, но в этом случае — не монохром, разбавьте «огненными» элементами. Допустимы синий, сиреневый и зеленый. Эти оттенки тоже можно разглядеть в пламени, так что Лошадь не рассердится.

Не рекомендуется надевать черное, серое, яркие неоновые цвета.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Ткани стоит выбирать натуральные, комфортные и приятные для кожи. Кстати, о коже, — от этого материала лучше отказаться. Также не стоит использовать агрессивные аксессуары, которые могут напомнить хозяйке года о «пыточных» инструментах — шпорах и плетях. Ах да, хищниками Лошадь тоже лучше не пугать — убираем до лучших времен вещи с леопардовыми, тигровыми и далматиновыми принтами, «змеиные» и «крокодиловые» вещи. Не стоит надевать и «травоядных» — принты под «зебру» или «корову», у Лошади может возникнуть вопрос: «По какому праву вы содрали шкуру с этих несчастных животных?».

Про стиль и силуэты. Ну тут ограничений мало — не стоит выглядеть агрессивно и крайне не рекомендуется надевать то, что сковывает движения и создает дискомфорт. Первое ограничение — чтобы хозяйку года не гневить, а второе — чтобы самому себе праздник не испортить. Кстати, говорят, Лошадь неравнодушна к этнике и бохо, можно попробовать. Рекомендуется добавить в образ бахрому и блестящие фактуры.

Для дам есть еще один совет: сделайте прическу «конский хвост» или распустите волосы, чтобы Огненная Лошадь восхитилась вашей «гривой». Если вы предпочитаете короткие стрижки — пусть хотя бы на платье будет бахрома.

Как украсить дом

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Для начала дом надо отмыть до зеркального блеска, Лошадь очень ценит чистоту.

Из интерьера рекомендуется убрать все «холодное и неживое». Нет, шкафы и диваны выносить не обязательно. Просто, по возможности, минимизируйте серые и холодные голубые оттенки, замените металлические элементы декора на деревянные или глиняные, добавьте природных материалов. Солому тоже можно, даже нужно. А еще можно еловые лапы (особенно, если «основная» елка искусственная), шишки, венки из веток, живые цветы (если у вас как раз расцвела пуансеттия — зовите и ее на праздник).

Цвета в интерьере должны быть все те же — красный, оранжевый, желтый и их вариации. Если не уверены, что вам будет комфортно в «перегруженном огнем» интерьере, можете использовать эти цвета в качестве акцентов.

Ткани рекомендуется использовать натуральные. Если где-то в сундуке скучает бабушкина льняная скатерть с ручной вышивкой — самое время ее достать. Так вы и натуральности добавите, и связь с «табуном», то есть с семьей подчеркнете. Лошадь это оценит.

Также не забудьте про огонь. Свечи, гирлянды, фонарики — все это обязательно. Главное — не забывайте про технику безопасности, Лошадь пожар тушить не будет.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Ну и, конечно, для создания праздничной атмосферы не обойтись без фигурок лошадей, бубенчиков и подков. Все это можно как повесить на елку, так и использовать в гирляндах. А еще не забудьте про красные сочные яблоки, Лошадь им очень обрадуется.

Праздничную атмосферу мы «считываем» не только с помощью зрения, мы ее буквально носом чуем. Позаботьтесь о том, чтобы в доме царил аромат свежей хвои, трав и фруктов. Если елка искусственная, а на мандарины, например, аллергия, — аромадиффузоры и аромалампы вам в помощь.

А теперь самое главное — в Новый год гораздо важнее не наряд или цвет шариков на елке, а хорошее настроение и любимые люди рядом. Вот об этом стоит позаботиться в первую очередь.

 

2026 — год Красной Огненной Лошади: символ и приметы грядущего года.

Галина Першина - журналист и редактор портала Кубань 24. Специализируется на темах: астрология, звезды, гороскопы, прогнозы

