В чем встречать Новый год-2026 и в какие цвета лучше украсить дом

Каждый год 31 декабря мы украшаем дом и одеваемся так, чтобы понравиться новому хозяину года. В этот раз «обольщать» будем Красную Огненную Лошадь. Не волнуйтесь, это будет не очень сложно.

Красная Огненная Лошадь, при всей своей своенравности, — дама не вредная и довольно великодушная. Ее нужно не столько умасливать, сколько не раздражать. Ну и, конечно, отнестись с искренним уважением — откровенной грубости, как и лицемерия, она не потерпит.

В чем встречать Новый год-2026

Если вы смотрите на себя в зеркало и понимаете: «Я — огонь!», вы уже готовы к встрече с Лошадью. Мы сейчас не только про одежду, но и про общее состояние — входить в новый год нужно с полным осознанием собственной силы и готовности к любым вызовам и подаркам судьбы.

В одежде лучше предпочесть красные, оранжевые, теплые желтые цвета, золото, бордо, терракоту, теплый коричневый. Можно белый и бежевый, но в этом случае — не монохром, разбавьте «огненными» элементами. Допустимы синий, сиреневый и зеленый. Эти оттенки тоже можно разглядеть в пламени, так что Лошадь не рассердится.

Не рекомендуется надевать черное, серое, яркие неоновые цвета.

Ткани стоит выбирать натуральные, комфортные и приятные для кожи. Кстати, о коже, — от этого материала лучше отказаться. Также не стоит использовать агрессивные аксессуары, которые могут напомнить хозяйке года о «пыточных» инструментах — шпорах и плетях. Ах да, хищниками Лошадь тоже лучше не пугать — убираем до лучших времен вещи с леопардовыми, тигровыми и далматиновыми принтами, «змеиные» и «крокодиловые» вещи. Не стоит надевать и «травоядных» — принты под «зебру» или «корову», у Лошади может возникнуть вопрос: «По какому праву вы содрали шкуру с этих несчастных животных?».

Про стиль и силуэты. Ну тут ограничений мало — не стоит выглядеть агрессивно и крайне не рекомендуется надевать то, что сковывает движения и создает дискомфорт. Первое ограничение — чтобы хозяйку года не гневить, а второе — чтобы самому себе праздник не испортить. Кстати, говорят, Лошадь неравнодушна к этнике и бохо, можно попробовать. Рекомендуется добавить в образ бахрому и блестящие фактуры.

Для дам есть еще один совет: сделайте прическу «конский хвост» или распустите волосы, чтобы Огненная Лошадь восхитилась вашей «гривой». Если вы предпочитаете короткие стрижки — пусть хотя бы на платье будет бахрома.

Как украсить дом

Для начала дом надо отмыть до зеркального блеска, Лошадь очень ценит чистоту.

Из интерьера рекомендуется убрать все «холодное и неживое». Нет, шкафы и диваны выносить не обязательно. Просто, по возможности, минимизируйте серые и холодные голубые оттенки, замените металлические элементы декора на деревянные или глиняные, добавьте природных материалов. Солому тоже можно, даже нужно. А еще можно еловые лапы (особенно, если «основная» елка искусственная), шишки, венки из веток, живые цветы (если у вас как раз расцвела пуансеттия — зовите и ее на праздник).

Цвета в интерьере должны быть все те же — красный, оранжевый, желтый и их вариации. Если не уверены, что вам будет комфортно в «перегруженном огнем» интерьере, можете использовать эти цвета в качестве акцентов.

Ткани рекомендуется использовать натуральные. Если где-то в сундуке скучает бабушкина льняная скатерть с ручной вышивкой — самое время ее достать. Так вы и натуральности добавите, и связь с «табуном», то есть с семьей подчеркнете. Лошадь это оценит.

Также не забудьте про огонь. Свечи, гирлянды, фонарики — все это обязательно. Главное — не забывайте про технику безопасности, Лошадь пожар тушить не будет.

Ну и, конечно, для создания праздничной атмосферы не обойтись без фигурок лошадей, бубенчиков и подков. Все это можно как повесить на елку, так и использовать в гирляндах. А еще не забудьте про красные сочные яблоки, Лошадь им очень обрадуется.

Праздничную атмосферу мы «считываем» не только с помощью зрения, мы ее буквально носом чуем. Позаботьтесь о том, чтобы в доме царил аромат свежей хвои, трав и фруктов. Если елка искусственная, а на мандарины, например, аллергия, — аромадиффузоры и аромалампы вам в помощь.

А теперь самое главное — в Новый год гораздо важнее не наряд или цвет шариков на елке, а хорошее настроение и любимые люди рядом. Вот об этом стоит позаботиться в первую очередь.

